Nigel Oakes, dono do grupo SCL (que detém a empresa de análise de dados), confirmou a informação ao The Wall Street Journal e assegurou que o grupo vai encerrar, juntamente com a consultora.

A Cambridge Analytica, empresa envolvida no escândalo sobre a quebra de privacidade dos perfis do Facebook durante as últimas eleições norte-americanas a favor de Trump, vai encerrar todos os escritórios nos Estados Unidos.

A notícia foi entretanto confirmada pela própria Cambridge Analytica, que em comunicado afirmou que o grupo SCL apresentou um pedido de insolvência - e que a empresa fará o mesmo em breve.



Contudo, não foi avançado o que irá acontecer aos escritórios que a Cambridge Analytica pelo mundo inteiro.