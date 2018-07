Pelo menos 17 pessoas morreram esta quinta-feira em duas explosões num complexo de oficinas de fogo artifício em Tultepec, cidade localizada a norte da capital do México e muito reconhecida pela sua indústria de pirotecnia, informaram as autoridades locais.

As mesmas fontes confirmaram também o registo de pelo menos 31 feridos.

"Dei instruções aos ministros estaduais do Interior e da Saúde para se deslocarem imediatamente ao local para prestar assistência às vítimas e às suas famílias", afirmou o governador do Estado do México, Alfredo del Mazo, citado num comunicado.









Na mesma nota informativa, o governador precisou que entre as vítimas mortais estão quatro bombeiros e dois agentes da polícia que se deslocaram ao local após a primeira explosão.

Os seis elementos acabariam por morrer no local na sequência de uma segunda explosão.

Segundo o jornal mexicano Reforma, o incêndio que deflagrou após as explosões estava já sob controlo.

Pelo menos quatro oficinas de engenhos pirotécnicos ficaram destruídas.

Os acidentes relacionados com a indústria de pirotecnia são frequentes no México, nomeadamente na cidade de Tultepec, localizada a cerca de 30 quilómetros da Cidade do México.

Em Dezembro de 2016, uma explosão ocorrida num grande mercado de fogo-de-artifício fez 42 mortos e 70 feridos.

Mais recentemente, a 6 de Junho, uma explosão, também ocorrida em Tultepec, matou sete pessoas e feriu outras oito.