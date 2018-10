Pelas 13 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas após uma explosão no Instituto Politécnico de Kerch, no leste da Crimeia. De acordo com meios de comunicação russos, a explosão terá sido causada por um "engenho explosivo não identificado" e o incidente está a ser tratado pelas autoridades como um ataque terrorista.

Em comunicado, o Comité de Investigação confirmou 13 morte e 50 feridos, muitos deles adolescentes. De acordo com o Comité Anti-terrorista da Rússia, houve uma "detonação de um engenho explosivo não identificado" que estaria revestido por balas de metralhadora.





There was an explosion in a college in Crimea

Ten people already dead

They say it was a terror act as at first there were shots fired and there is no gas in the college pic.twitter.com/7v4YCbYofJ