Explosão em salão de festas no Afeganistão mata 40 pessoas

Pelo menos 40 pessoas morreram numa explosão junto a salão de festas na capital do Afeganistão, Cabul.

De acordo com dois oficiais do governo do Afeganistão à Reuters, há ainda mais 60 pessoas feridas devido ao ataque. "Confirmo que 40 pessoas morreram, afirmou Basir Mujahid, porta-voz da polícia afegã.

Ainda não são conhecidas quaisquer responsabilidades sobre o ataque, embora a norte-americana CNN tenha reportado que um bombista suicida esteja por detrás da explosão.



O ataque aconteceu perto do aeroporto internacional de Cabul, onde um grande número de clérigos se juntavam para celebrar a data de nascimento do profeta Maomé.