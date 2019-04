Pelo menos 15 pessoas estão presas no terceiro andar do edifício.

Uma explosão numa academia militar em São Petersburgo, na Rússia, fez esta terça-feira vários feridos.



Os meios de comunicação locais apontam para um total de quatro feridos e vários retidos no edifício.



Pelo menos 15 pessoas estão presas no terceiro andar do edifício depois de uma escadaria ter colapsado.



Não são ainda conhecidas as causas do acidente.





Em atualização