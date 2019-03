Joe Biden garante que nunca foi sua intenção ter um comportamento pouco apropriado. O democrata é acusado de se ter comportado de forma indecorosa com candidata a vice-governadora em 2014.

Joe Biden é uma das mais respeitadas figuras do Partido Democrata norte-americano, mas enfrenta agora uma acusação de assédio. A acusação surgiu através de um artigo escrito por uma alegada vítima chamada Lucy Flores no New York Magazine's The Cut. O ex-vice-presidente da administração Obama respondeu este domingo, afirmando que nunca na sua vida teve um "comportamento inapropriado" em relação às mulheres.



Biden disse estar bastante surpreendido com as acusações que lhe fizeram e lembra que durante anos e anos de atividade política já teve de dar "inúmeros apertos de mão, abraços, expressões de afeto, apoio e conforto", mas considera que nunca, em nenhuma dessas situações acredita ter-se comportado de uma forma "inadequada", avança num comunicado.



Disse ainda que não quer desmentir a acusadora e que se esta considera que foi inapropriadamente tocada por si, irá "ouvi-la respeitosamente", mas acrescente: "Essa nunca foi a minha intenção". Biden diz que os homens devem sempre ouvir as acusações que as mulheres proferem, principalmente depois do movimento #MeToo que tornou as mulheres mais atentas e lhes deu uma plataforma para poderem apresentar as suas versões de uma forma mais livre.



"Posso não me recordar desses momentos da mesma maneira, mas fui sem dúvida surpreendido com aquilo que ouvi. Mas se chega sobretudo numa altura importante em que as mulheres sentem que podem e devem relatar as suas experiências, os homens devem tomar isso em atenção. E é isso que irei fazer", continuou Biden.



O artigo publicado no suplemento The Cut da New York Magazine é intitulado "An Awkward Kiss Changed How I Saw Joe Biden" ("Um beijo esquisito mudou a forma como vejo o Joe Biden") e no mesmo, a candidata democrata para vice-governadora do estado norte-americano do Nevada, em 2014, conta como conheceu Biden num comício em Las Vegas.



A política diz que sentiu Biden perto de si, nas suas costas. "Ele inclinou-se para a frente e cheirou o meu cabelo. Senti-me mortificada", escreve Lucy Flores, acrescentando depois: "Pensei para mim mesma, "Não lavei o meu cabelo hoje e o vice-presidente dos Estados Unidos está a cheirá-lo. E já agora, que merda é esta? Por que está o vice-presidente dos EUA a cheirar o meu cabelo?" Ele depois deu-me um grande e lento beijo na nuca".



Entretanto, a alegada vítima já se mostrou satisfeita pela disponibilidade manifestada por Joe Biden para esclarecerem a situação, numa altura em que vários senadores democratas questionaram a veracidade do relato de Lucy Flores.