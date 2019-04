Alan Garcia atirou sobre o pescoço quando as autoridades chegaram a casa dele para o deter.

O ex-presidente do Peru, Alan Garcia, disparou sobre si próprio esta quarta-feira antes de ser preso pela polícia.



Garcia disparou sobre o pescoço quando as autoridades chegaram a casa dele para o deter.



O ex-presidente, com 69 anos, foi tranportado para o hospital Casimiro Ulloa. Até ao momento ainda não se sabe qual o seu estado de saúde. De acordo com a Reuters, Garcia teve de ser sujeito a uma cirurgia de emergência.



Erasmo Reyna, advogado de Alan Garcia, disse à comunicação social que neste momento o estado do ex-dirigente é "delicado".



Garcia faz parte dos quatro ex-chefes de Estado do país que se encontram sob investigação por, supostamente, terem recebido subornos da construtora brasileira Odebrecht.



O caso dessa empresa, no Peru, é o maior escândalo de corrupção na América Latina e envolve também outros ex-presidentes como é o caso de Alejandro Toledo, Ollanta Humala e Pedro Pablo Kuczynski.



No ano passado, Garcia pediu asilo ao ruguais, no entanto o mesmo foi recusado depois de o ex-presidente ter passado cerca de duas semanas na embaixada do país, em Lima.

O ex-dirigente, que presidiu o país de 1985 a 1990 e também entre 2006 e 2011, tem vindo a negar as alegações. Garcia argumenta que está a ser vítima de preseguição política.