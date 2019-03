Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

A Globo adianta que, desde quarta-feira, as autoridades procuravam saber a localização de Temer, o que demorou várias horas.



Há muito que Temer vem sendo investigado por suspeita de recebimento de "luvas" por favores políticos. Até aqui, a imunidade de que gozava como presidente manteve-o a salvo da Justiça, mas a saída do Palácio do Planalto tornou-o vulnerável à investigação judicial em curso.



(Em atualização)