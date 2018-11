Os dois mais altos dirigentes khmer s vermelhos ainda vivos foram hoje condenados, no Camboja, a pris ão perpétua por genocídio, num veredicto histórico contra um regime que matou quase dois milhões de pessoas, entre 1975 e 1979.



O ideólogo do regime, Nuon Chea, de 92 anos, e o chefe de Estado do "Kampuchea Democrático", Khieu Samphan, de 87 anos, já tinham sido condenados, em 2014, a prisão perpétua por crimes contra a humanidade. A pena foi confirmada em 2016.





Nuon Chea "contribuiu significativamente" e "detinha o poder de decisão final" juntamente com Pol Pot, líder dos khmers vermelhos, afirmou o juiz Nil Nonn, do tribunal internacional especial, apoiado pela ONU. Por seu lado, Khieu Samphan era "o rosto" do movimento ultra-maoista, acrescentou.





Escondido sob os habituais óculos escuros, Nuon Chea ouviu o veredicto a partir de uma célula especial, devido ao seu frágil estado de saúde, no tribunal. Khieu Samphan encontrava-se na sala.



Várias centenas de pessoas, incluindo membros da minoria muçulmana cham e monges budistas, assistiram também à leitura do veredito.



Neste segundo processo, provavelmente o último contra antigos membros do regime dos Khmers Vermelhos, uma centena de testemunhas foram ouvidas a denunciar decapitações, violações, casamentos forçados e canibalismo. Os dois acusados negaram as atrocidades.



Estima-se que cerca de 1,7 milhões de pessoas tenham morrido entre 1975 e 1979 no Camboja durante o regime dos Khmers Vermelhos, por causa de trabalhos forçados, doenças, fome e purgas políticas.