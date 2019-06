Ex-embaixador mata filho por medo que imitasse esfaqueamento no Japão

Um embaixador japonês de 76 anos foi detido por ter matado o seu filho de 44 por temer que este fosse cometer um ataque massivo, à semelhança de um esfaqueamento no país que causou dois mortos e 17 feridos na cidade de Kawasaki no passado dia 28 de maio, a maioria estudantes.

Hideaki Kumazawa apunhalou repetidamente o filho Eiichiro, de 44 anos, na casa que partilhavam, deixando-o com lacerações no tórax e no abdómen. O alto funcionário nipónico do Ministério da Agricultura, Pesca e Gestão Florestal foi detido no dia 1 de junho.