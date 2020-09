Trump contratou sósia de Obama para lhe dizer: “Estás despedido”

O antigo advogado pessoal de Donald Trump vai lançar um livro e promete desmascarar os bastidores do presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. Em "Disloyal: A Memoir", Michael Cohen – que trabalhou com Trump durante vários anos antes de virarem costas e este chegar a testemunhar contra o chefe de Estado no Congresso – aponta a preocupação do líder norte-americano sobre o seu antecessor, Barack Obama, que chegava à obsessão.

Segundo Cohen, citado pela CNN, o desdém sobre Obama era tanto que Trump contratou um "Falso Obama" para participar num vídeo em que Trump "o criticava ritualísticamente e depois despedia-o".

O livro não identifica que foi o homem alegadamente contratado para representar Obama nem especifica quando terá isto acontecer, mas inclui uma fotografia de Trump sentada à secretária, em frente a um homem negro de fato com um pin da bandeira norte-americana.



NEW: In upcoming book, Michael Cohen writes Donald Trump's disdain for Obama was so extreme he hired a "Faux-Bama" to participate in a video in which he "ritualistically belittled the first black president and then fired him." He includes this photo: https://t.co/LGrqsUUrY2 pic.twitter.com/otwYW8VSmQ — Pervaiz Shallwani (@Pervaizistan) September 6, 2020

O livro, que será lançado esta terça-feira, inclui ainda várias críticas a Trump, a quem chama de "um impostor, um mentiroso, uma fraude, um bully, um racista, um predador, um vigarista" e uma pessoa que estaria interessada em usar a presidência dos EUA exclusivamente para seu benefício pessoal e financeiro.

Cohen encontra-se neste momento a servir uma pena de três anos de prisão por falsos testemunhos no Congresso.

"Que se f*** o Mandela", disse Trump

No mesmo livro, Cohen relata ainda que Trump fez várias afirmações racistas e controversas sobre personalidades negras e minorias, como o antigo presidente da África do Sul, Nelson Mandela.

De acordo com o Washington Post, o presidente norte-americano descreve Mandela como um "fraco líder" que "f**** o país todo".

Trump terá dito ainda durante a conversa: "Diz-me um país liderado por uma pessoa negra que não seja um monte de m****. Eles são completas sanitas."

Em respostas às primeiras revelações do livro, a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, questionou a credibilidade de Michael Cohen, indicando em resposta ao jornal norte-americano que o antigo advogado pessoal de Trump é um "criminoso desonrado e um advogado destituído que mentiu ao Congresso".