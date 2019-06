Ainda de acordo com o escritório, a mulher constituiu um novo advogado e na sexta-feira (31 de maio) registou a queixa na qual indicou ter sido violada em Paris

Segundo as alegações do escritório Fernandes e Abreu Advogados, a mulher relatou uma relação sexual consensual seguida de violência por parte do brasileiro.Os ex-advogados da vítima afirmam que a única coisa pela qual iriam defender a sua cliente era por agressão e que esse era o fator principal pelo qual Neymar "deveria ser responsabilizado cível e criminalmente".