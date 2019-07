"Think of doing something good."





Eva nasceu em Portz, uma pequena vila na Roménia, em 1934. Aos 10 anos, já conhecia o horror dos campos de concentração de Hitler. Perdeu os pais e as duas irmãs mais velhas logo no primeiro dia, em "30 minutos"m contou. Juntamente com a gémea, tornou-se uma "cobaia" nas mãos do sádico Mengele, que pretendia descobrir o caminho genético da "raça pura", o sonho do ditador alemão.

Numa palestra citada pelo El Mundo, contou que lhe era tirado sangue três vezes por semana. Depois, revelou, injetavam-nas "com germe e químicos" para ver como reagiam. Esta foi apenas uma das torturas de que foram alvo. Diz que se lembra de ouvir o "anjo da morte" rir, de forma sarcástica, do seu sofrimento: "Que pena, é tão nova. Só tem duas semanas de vida."

As duas crianças foram libertadas pelos russos antes do 11º aniversário, a 27 de janeiro de 1945. Eva lembrava-se bem desse "primeiro momento de liberdade". Receberam "chocolate, bolachas e abraços", contou várias vezes. A vida foi refeita em Israel, primeiro, e depois no estado do Indiana, EUA, para onde Eva foi depois de casar. Foi aqui que fundou o seu museu contra o esquecimento, o Candles.

Em 2015, testemunhou contra Oskar Groening, o "contabilista" do campo de concentração acusado de ser cúmplice do extermínio de 300 mil pessoas. Trocou um aperto de mão com o homem que recolhia o dinheiro e os bens dos prisioneiros do nazismo.

Era a favor do perdão. Defendia-o como lema de sobrevivência. "A partir do momento em que perdoei os nazis, libertei-me de Auschwitz e de todas as tragédias que ali vivi", disse num vídeo gravado durante a última visita ao museu do campo de concentração. "Perdoem os vossos piores inimigos".