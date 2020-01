O Irão respondeu à eliminação do general Qassem Soleimani por parte dos Estados Unidos, na passada sexta-feira, com o disparo de 12 projéteis sobre duas bases aéreas norte-americanas no Iraque, sobre o qual os EUA e o país asiático se dividem quanto às vítimas – o regime iraniano avançou que pelo menos 80 "terroristas americanos" morreram, já o próprio presidente norte-americano, Donald Trump, avançou não haver mortes a registar do ataque.

Qual será o próximo passo neste conflito que aparenta não ter fim? Para o professor universitário especializado em questões de segurança internacional Filipe Pathé Duarte, uma possível retaliação por parte de norte-americanos virá, à partida, de fronteiras iranianas pois os mísseis disparados na direção das bases de al-Asad e de Irbil tinham como origem território iraniano.

"O que Trump veio dizer é que qualquer ataque, caso esse ataque tenha morte de norte-americanos, a retaliação será extremamente severa. Estamos a viver uma escalada em termos bélicos que não se sabe onde há de parar" afirma à SÁBADO, acrescentando que esta tensão dos EUA com o Irão já existe, pelo menos, desde 2003, ano de entrada de forças militares norte-americanas no Iraque.





Trump: "Irão parece estar a recuar". EUA não anunciam resposta militar O presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu, esta terça-feira, que a Casa Branca vai impor novas sanções "poderosas" ao Irão até que Teerão mude de comportamento, acusou o governo de iraniano de patrocinar terroristas e ainda de continuar continuar a procurar armas nucleares. "Desde 1979 temos tolerado o comportamento desestabilizador do Irão.





Para o analista de política internacional Germano Almeida, o ataque da madrugada desta quarta-feira era "relativamente esperado", uma vez que era "difícil imaginar que iranianos não fossem responder" à eliminação do general Soleimani, sobretudo depois do seu funeral, um "momento muito simbólico, em que a palavra ‘vingança’ contra os EUA ficou muito marcada".

"Embora este seja, sem dúvida, o maior momento de tensão, maior perigo e maior gravidade entre Estados Unidos e Irão desde a crise de reféns na embaixada dos EUA em Teerão – entre 1979 e 1981-, também é verdade que, entre as opções de retaliação que o Irão podia ter, esta seria a menos alarmante", afirma à SÁBADO, não desvalorizando que se trata de uma situação "verdadeiramente preocupante".

Para Germano Almeida, o ataque iraniano tratou-se de uma resposta "clássica", com o bombardeamento de bases militares norte-americanas na região, e sustenta que a ausência de baixas confirmada por Trump é "fundamental" para o regime iraniano, de maneira a evitar uma "situação incrivelmente complicada".

"Este é o momento da verdade para a presidência de Trump, o momento de maior tensão e perigo. Aprovar a eliminação do general Soleimani foi a jogada mais arriscada e imprudente que Donald Trump fez até hoje mas não deixa de ter sido um grande trunfo para os americanos na estratégia de imobilizar e reduzir a influência do Irão na região. Este pode, no entanto, desencadear uma situação contraproducente pois, se o objetivo era diminuir a ameaça, isto aumentou-a", afirma o analista internacional à SÁBADO.





Irão diz ter matado "80 terroristas" norte-americanos. EUA desmentem Os números não foram confirmados pelas autoridades norte-americanas, mas a televisão estatal iraniana avança que pelo menos 80 "terroristas americanos" morreram nos ataques desta madrugada. Por sua vez, os EUA asseguram que não há mortes de cidadãos norte-americanos a registar. O Irão atacaou duas bases aéreas norte-americanas no Iraque.





Germano Almeida acredita que tanto Trump, "pelo interesse que tem na reeleição e pelo posicionamento que tem de retirar os norte-americanos naquela zona", como o Irão, "que sabia que tinha que fazer isto perante a situação de orgulho ferido mas que, por outro lado, sabe que não tem condições para um escalar de tensões com os EUA", têm "condições para parar por aqui" mas a situação pode levar a que "cada um dos lados queira mostrar ao mundo que foi o último a fazer e que saiu por cima".

Já Pathé Duarte afirma à SÁBADO que os EUA, ao eliminarem o general Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, "fizeram um ataque preemptivo e não preventivo", atacando alguém com "poder significativo para destabilizar o Médio Oriente e atacar interesses norte-americanos", tendo ajudado o Irão a "cumprir um grande objetivo que era estender-se do Afeganistão ao Médio Oriente".