EUA devem atingir imunidade de grupo em maio (basta começarem a vacinar em dezembro)

É uma das previsões mais otimistas, mas também uma que cria um fundo de desperança. Milhões de norte-americanos vão poder regressar à normalidade "em maio" ou "por volta dessa altura", o que quer dizer que a pandemia de covid-19 nos Estados Unidos pode começar a ficar controlada ainda antes do verão do próximo ano, segundo o responsável científico da Operação "Velocidade Warp". Esta notícia pode significar que a Europa pode também vir a regressar à normalidade por volta da mesma altura.Moncef Slaoui, que foi nomeado por Donald Trump para liderar a equipa de acompanhamento ao desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19, disse em declarações à CNN que as primeiras vacinas contra o SARS-CoV-2 podem começar já em dezembro, nos EUA. O país já passou das 12 milhões de pessoas infetadas, sendo o país com mais casos absoltuos e tem mias de 20% do total mundial de infetados.De acordo com o especialistas, já terão sido imunizados americanos suficientes em maio do próximo ano para travar o ritmo acelerado da propagação do vírus, tendo atingido aquilo que se pode considerar uma imunidade de grupo. Atualmente, cerca de 4% da população norte-americana já foi infetada. Apesar de a percentagem de população que tem de estar imune ao vírus para se considerar existir "imunidade de grupo" ser variável, aceita-se que seja necessário cerca de 70% do total da população imunizada para que haja imunidade de grupo, de acordo com especialistas citados pela Mayo Clinic. Nos EUA seria necessário imunizar mais de 200 milhões de pessoas. Em Portugal teriam de ser sete milhões, sensivelmente.O processo de distribuição da vacina vai incluir o setor estatal, militar e privado. "O nosso plano é que conseguiremos começar a enviar vacinas dentro de 24 horas após a aprovação" por parte da Food & Drug Administration (FDA), o regulador norte-americano que já está a avaliar o pedido de "uso de emergência" apresentado pela empresa farmacêutica Pfizer que já concluiu todos os estudos necessários. A vacina demonstrou ter uma taxa de eficácia de 95%.Os EUA esperam conseguir inocular 20 milhões de pessoas ainda em dezembro. A partir daí os planos são de vacinar 30 milhões de pessoas por mês. Com estas contas, em maio já teriam sido vacinadas mais de 150 milhões de pessoas, às quais se juntam os vários milhões de infetados que o país terá nessa altura.Slaoui espera apenas que haja vontade de os norte-americanos, mesmo os mais céticos relativamente a vacinas, a serem vacinados. O negacionsimo dos efeitos das vacinas tem vindo a crescer nos últimos anos nos EUA, muito à boleia das redes sociais.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela doença em termos absolutos. Ultrapassaram a marca de 12 milhões de casos e registam mais de 255.000 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.381.915 mortos resultantes de mais de 58,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.897 pessoas dos 260.758 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.