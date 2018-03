As autoridades de St. Mary, no estado do Maryland, EUA, estão a investigar um tiroteio que aconteceu esta manhã numa escola secundária. De acordo com o Washington Post, a polícia não disponibilizou muitos detalhes sobre se há feridos. "Não fazemos ideia neste momento", afirmou o porta-voz do departamento policial, Julie Yingling.





There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students