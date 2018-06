O presidente norte-americano assinou o documento para permitir que as crianças fiquem com os pais nos centros de detenção para os quais os imigrantes sem documentos são mandados.

As autoridades federais vão deixar de apresentar queixas-crime contra pais migrantes que atravessaram os Estados Unidos ilegalmente, disse ao Washington Post fonte do Serviço de Alfândega e Protecção de Fronteiras dos Estados Unidos.



Este "volte-face", tal como descreve o diário norte-americano, acontece um dia depois do Presidente Trump assinar uma ordem executiva para acabar com a separação de crianças dos pais imigrantes na fronteira dos Estados Unidos.



"Estamos a suspender as acusações contra adultos que sejam membros de unidades familiares, até aos agentes de alfândega dos EUA possam acelerar a capacidade dos recursos que nos leve a manter custódia", disse o oficial.



O presidente norte-americano assinou o documento para permitir que as crianças fiquem com os pais nos centros de detenção para os quais os imigrantes sem documentos são mandados durante longos períodos de tempo. Contudo, Trump afirmou que a política de "tolerância zero" é para continuar.