Os Estados Unidos declararam uma situação de emergência nacional de saúde pública esta sexta-feira devido à epidemia de coronavírus . A administração Trump decidiu que vai bloquear a entrada nos EUA, a partir deste domingo, aos cidadãos estrangeiros que viajaram para a China nas passadas duas semanas. A probatória não se aplica aos familiares diretos de cidadãos norte-americanos, indica a Fox. Já os cidadãos norte-americanos que tenham rumado à China nos últimos 14 dias serão sujeitos a um período obrigatório de quarentena.Segundo Alex Azar, secretário dos Serviços Humanos e de Saúde, o governo também irá limitar os voos da China em sete aeroportos dos Estados Unidos.Quase 200 norte-americanos foram transportados da China e ficaram voluntariamente em isolamento numa base aérea dos EUA. Inicialmente, estava previsto que fossem submetidos durante 72 horas a análises ao coronavírus, mas o governo decidiu colocá-los sob 14 dias de quarentena obrigatória. Trata-se da primeira quarentena anunciada em 50 anos e surge um dia depois de o Departamento de Estado ter divulgado um aviso que desaconselhava viagens à China devido à epidemia."Estamos a preparar-nos como se esta fosse a próxima pandemia, mas esperamos que não seja o caso", afirmou Nancy Messonnier, diretora do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias do Centro de Controlo de Doenças dos EUA.Esta sexta-feira, os EUA enfureceram a China ao emitir o aviso a desaconselhar as viagens ao país asiático.O coronavírus teve epicentro em Wuhan e já matou mais de 200 pessoas. Ao todo, foram detetados quase 10 mil casos.