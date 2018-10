EUA: Número de mortos em sinagoga sobe para onze

Um tiroteio numa sinagoga em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, EUA, provocou pelo menos onze mortos.

De acordo com fontes oficiais, citadas pela agência Associated Press, o número de mortos subiu para onze e seis vítimas ficaram feridas.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: City official says 11 killed, six injured in shooting at Pittsburgh synagogue</p>— The Associated Press (@AP) <a href="https://twitter.com/AP/status/1056278869597216769?ref_src=twsrc%5Etfw">27 de outubro de 2018</a></blockquote>

O atirador, que entretanto já se rendeu às autoridades, terá baleado três polícias. O homem disparou sobre o grupo de pessoas que se encontrava no interior do local de culto, que se encontrava cheio, enquanto gritava que "os judeus deviam todos ser mortos".



Donald Trump já se pronunciou em relação ao incidente através das redes sociais. No Twitter o presidente dos EUA pediu à população para se manter segura e pediu que "Deus abençoe todos".