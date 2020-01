EUA: Julgamento de impeachment de Trump deve começar ainda esta semana

A representante da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, comunicou que o Congresso norte-americano vai votar esta quarta-feira numa resolução sobre os artigos a incluir e os responsáveis pelo julgamento de impeachment de Donald Trump no Senado, avança a CNN.

O anúncio foi feito em reunião à porta fechada com congressistas democratas, em Washington D.C., indicando que o julgamento do presidente norte-americano pode começar no final desta semana. Para remover Trump do seu cargo, é necessária uma maioria de dois terços de votos, algo que não será provável.

O Congresso iniciou o processo de impeachment no passado mês, sob os crimes de abuso de poder ao pressionar a Ucrânia a anunciar uma investigação ao rival do Partido Democrata, Joe Biden, e de obstrução do Congresso. No entanto, o envio dos artigos pelos quais Trump vai ser julgado foi adiado por Pelosi, numa tentativa de convencer o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell a aceitar a inclusão de novas testemunhas no caso.

Uma votação esta quarta-feira permitiria ao Senado começar o julgamento já na tarde desta quinta-feira, ainda que os primeiros dias sejam preenchidos com a leitura formal das acusações de impeachment, fazendo com que os primeiros senadores apenas comecem a ser ouvidos na próxima semana.

Os democratas da Câmara dos Representantes indicaram que Pelosi nomeou cerca de 10 senadores como responsáveis pela acusação a Trump, nos quais está incluído Adam Schiff, deputado pela Califórnia, Diretor do Comité de Inteligência do Congresso e um dos impulsionadores deste processo, e o Diretor do Comité Judiciário do Congresso, Jerrold Nadle.