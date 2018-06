Os Estados Unidos da América planeiam anunciar a sua retirada do Conselho de Direitos Humanos da ONU durante a noite desta terça-feira.

O objectivo da administração de Donald Trump será deixar o corpo da ONU que o acusou de hipocrisia e o criticou de ser tendencioso em relação a Israel. Será o secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, e a embaixadora do país na ONU, Nikki Haley, a anunciar a saída em Washington pelas 17 horas locais (22 horas em Lisboa).



O país encontrava-se a meio de um mandato de três anos na principal parte do corpo de apoio à Assembleia Geral das Nações Unidas e há muito que avisava deixar o cargo caso este não fosse reformulado, acusando os 47 membros do Conselho de Direitos Humanos de serem "anti-Israel".



Esta medida representa a última rejeição dos EUA em relações internationais depois da saída do acordo climático de Paris e do acordo nuclear com o Irão. De recordar que esta não é a primeira vez que o país boicota a instituição: esta foi renunciada durante três anos por George W. Bush até ser integrado sob a presidência de Barack Obama em 2009.



No ano passado, a própria Nikki Haley afirmou que Washington estaria a rever a adesão norte-americana ao Conselho de Direitos Humanos e propôs uma revisão e eliminação de um "preconceito crónico anti-Israel", segundo a agência Reuters. Desde a sua criação, em 2006, que o corpo de apoio da ONU tem sobre olho as violações humanitárias cometidas por Israel em territórios da Palestina.