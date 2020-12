EUA executaram dois condenados à morte em dois dias

Foi morto, esta sexta-feira, o décimo condenado à pena de morte desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu, em julho, voltar a aplicar a pena de morte em crimes sob a jurisdição federal. Alfred Bourgeois, de 56 anos, morreu esta sexta-feira, um dia depois de Brandon Bernard, de 40 anos de idade, ter também sido executado na mesma prisão do Indiana.Alfred Bourgeois foi condenado à pena de morte em 2004 pelo homicídio da sua própria filha. De acordo com o processo em tribunal que acabou por o condenar, depois do divórcio, o homem obteve a custódia da filha e sujeitou-a a tortura várias vezes, tendo igualmente abusado sexualmente dela e acabou mesmo por a matar. O facto de os crimes terem ocorrido em vários estados fez com que a jurisdição passasse para a justiça federal.Os advogados de Bourgeois referiram as deficiências cognitivas do condenado e consideraram "vergonhoso" matá-lo "sem ter em conta as suas deficiências intelectuais", lembrando ainda o bom comportamento desde que foi encerado.Bernard foi morto na quinta-feira depois de ter sido condenado pela morte de um casal no estado do Iowa em 1999. À altura do crime, Bernard tinha 18 anos de idade. Três adolescentes também associados ao crime escaparam à pena de morte por terem 17 anos, não estando ainda na maioridade.Há 17 anos que não havia execuções no sistema federal, tendo Donald Trump reavivado esta prática. Este ano foi a primeira vez em mais de 130 anos que o número de execuções federais num só ano atingiu os dois dígitos. Em 1896 foram executados 14 condenados à morte nos EUA.No entanto, este ano terá menos execuções do que o habitual, nos EUA, já que a maioria dos estados com pena de morte suspendeu as execuções por causa da pandemia de covid-19.