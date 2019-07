A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai votar esta quarta-feira uma proposta com o objetivo de destituir Donald Trump. A medida, forçada pelo democrata Al Green, acontece depois de a câmara mais baixa do Congresso ter condenado os comentários racistas do presidente norte-americano a congressistas este domingo.

Apesar de o democrata ter tentado fazer o mesmo em dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, esta é a primeira vez que acontece uma tentativa de impeachment desde que o Partido Democrata tem a maioria no Congresso, ganha nas eleições de novembro de 2018.

"Este presidente cometeu ofensas que levam à sua destituição. Ontem condenámo-lo por isso. Hoje é a nossa oportunidade para o punir", afirmou Green na Câmara dos Representantes. Antes, o democrata já havia acusado Trump de que os seus comentários teriam levado o "cargo de Presidente dos Estados Unidos ao desprezo, ridículo, vergonha e descrédito".

Em referência estão uma série de publicações na rede social Twitter, em que o presidente norte-americano disse a quatro mulheres congressistas do Partido Democratas que voltassem "para a sua terra". As mulheres em causa eram Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova Iorque, Ilhan Omar, do Minnesota, Ayanna Pressley, de Massachusetts, e Rashida Tlaib, do Michigan. Apenas Omar, originária da Somália, nasceu fora dos Estados Unidos.

Esta terça-feira, na Câmara dos Representantes, Trump viu ser-lhe aplicada uma moção de censura, a primeira a um Presidente em exercício desde 1912. Todos os 235 congressistas do Partido Democrata aprovaram a condenação, assim como quatro republicanos – entre eles o único congressista negro eleito no partido - e um independente.

A medida de impeachment é, no entanto, descartada por líderes democratas, que preferem esperar pela audição do procurador Robert Mueller no Congresso, marcado para a próxima semana, para avançar com algum tipo de resolução. "Penso que não estamos preparados para debater este assunto neste momento", afirmou à Reuters James Clyburn,o n.º 3 do Partido Democrata na Câmara dos Representantes.