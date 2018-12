A mãe iemenita até agora proibida de entrar nos EUA para ver o seu filho de dois anos em estado terminal, viu finalmente o seu pedido de visto de entrada no território norte-americano aceite esta terça-feira.

A autorização foi concedida pelos serviços de imigração americanos que, após meses de luta, resolveram dar a Shaima Swileh uma permissão especial para viajar até aos EUA, o que aconteceu na quarta-feira passada.

O filho de Shaima Swileh, actualmente internado no hospital pediátrico Benioff, em Oakland, São Francisco, sofre de hipomielinização, uma doença genética degenerativa que compromete a sua capacidade de respirar e que o colocou num estado irrecuperável, e ligado a ventilador como suporte de vida. Os médicos que o acompanham não esperam que a criança – que completou dois anos no passado domingo – recupere.

A entrada nos EUA de Swileh foi negada devido às leis que banem a entrada de imigrantes de países seleccionados na fronteira norte-americana, assinada por Donald Trump em Setembro deste ano (o travel ban) e que contempla países como o Irão, a Coreia do Norte, a Síria, a Líbia, o Iémen, a Somália e a Venezuela. A mãe do menor, enquanto natural do Iémen e residente do Egipto, foi impedida de viajar até aos EUA ao abrigo desta lei.







Na altura, o porta-voz do departamento do estado norte-americano Robert Palladino garantiu que não podia fazer nada porque a lei era clara. "É um caso muito triste e os nossos pensamentos estão com a família e com este momento, mas também quero acrescentar que nós somos regidos pelo acto da imigração e nacionalidade", disse Palladino.

A mãe do menor tentou incansavelmente reunir-se com a criança, obtendo apoio do Conselho para as Relações Americano-Islâmicas e de membros do Congresso, que conseguiram inclusivamente juntar um montante para financiar a sua viagem até aos EUA e para pagar as despesas do funeral da criança. Apesar dos seus esforços, só na terça-feira é que foi levantada a proibição de entrar no território norte-americano.





Ali Hassan, de 22 anos, pai do menino, é o único familiar a acompanhá-lo uma vez que, tal como o filho Abdullah, tem nacionalidade norte-americana. Hassan levou o filho do Egipto para os EUA no dia 1 de Outubro com esperança que conseguisse encontrar um tratamento para a enfermidade da criança no país. Era suposto a mãe juntar-se à família poucos dias depois, o que acabou por não acontecer devido às leis anti-imigração assinadas pelo presidente dos Estados Unidos.

A família já se tinha mudado do Iémen para o Cairo, no Egipto, para escapar à guerra no primeiro país.

Apesar de agora Shaima Swileh poder finalmente reunir-se com o filho e Hassan, a vitória é agridoce. O pai de Abdullah disse, citado pela BBC, que ao menos a visita da mãe permitirá que os dois possam fazer o "luto com dignidade" pelo filho.