Engenhos têm sido enviados a proeminentes democratas e críticos de Trump. Homem foi detido na Florida.

As autoridades federais norte-americanas detiveram um homem que suspeito de estar relacionado com o envio de engenhos explosivos para políticos democratas, como Hillary Clinton e Barack Obama, e críticos do presidente dos EUA, Donald Trump, além de meios de comunicação.



Segundo a Reuters, a detenção feita pelo FBI ocorreu em Miami, na Florida, local de onde são os remetentes de grande parte dos (até agora) 12 engenhos explosivos encontrados esta semana. O homem terá cerca de 50 anos, cadastro e relações com Nova Iorque, de acordo com a CNN. Uma carrinha relacionada com o suspeito está a ser transportada por uma escolta policial para ser analisada.



Até ao momento, ninguém reclamou a responsabilidade pelo envio dos pactes, que foram qualificados pelas autoridades como "terrorismo". Estes incidentes têm lugar a menos de duas semanas das eleições intermédias norte-americanas, que podem estabelecer um novo balanço de forças políticas no congresso e senado.



(Informação actualizada às 16h21 com mais datos sobre a detenção)