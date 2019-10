Tayyip

"Este é um resultado que irá servir da melhor maneira os interesses curdos na Síria, ao criar uma zona tampão de longo prazo", reforçou o "vice" norte-americano. A ofensiva turca "vai terminar completamente quando terminar essa retirada" durante o período de suspensão, declarou aos ‘media’ após mais de quatro horas de conversações com Erdogan

O presidente da Turquia , RecipErdogan, e o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, chegaram esta quinta-feira a um acordo para suspender a incursão das tropas turcas no norte da Síria por 120 horas. Segundo o governante norte-americano, o objetivo da pausa nos conflitos é permitir que ar tempo para que os elementos da milícia curda Unidades de Proteção Popular ( YPG ) recuem. Desta maneira, seria possível estabelecer uma "zona de salvaguarda".Nas declarações aos jornalistas, Pence disse ter obtido garantias das mílicias curdas que recuariam, mas oficialmente as forças do YPG ainda não reagiram ao acordo ou manifestaram qualquer posição.O presidente dos EUA, Donald Trump , tweetou sobre o assunto, manifestando o seu entusiasmo pelo acordo alcançado: "Boas notícias da Turquia".

A Turquia lançou na quarta-feira passada uma operação militar, que inclui alguns rebeldes sírios, contra a milícia curda, grupo que considera terrorista, mas que é apoiado pelos ocidentais para combater o grupo extremista do autoproclamando Estado Islâmico. A "zona de segurança" de 32 quilómetros de extensão ao longo da fronteira pretende manter as YPG à distância e repatriar uma parte dos 3,6 milhões de refugiados sírios no seu território.

A ofensiva de Ancara já causou pelo menos 72 mortos entre os civis e 203 entre os combatentes das FDS, segundo o último balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), que indica ainda 171 mortos entre os rebeldes sírios pró-turcos. A Turquia deu conta da morte de seis soldados e de 20 civis de cidades turcas fronteiriças. O OSDH calcula em 300 mil o número de deslocados devido à operação turca.

A ofensiva de Ancara abriu uma nova frente na guerra da Síria que já causou mais de 370 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados desde que foi desencadeada em 2011.