Possíveis furacões, ventos fortes e inundações repentinas: a tempestade Alberto prepara-se para atingir a Flórida e outros estados norte-americanos, que já se encontram em alerta. Alberto já provocou inundações em Cuba e passou pelo México.Os meteorologistas avisaram que as inundações constituem perigo de morte para os habitantes dos estados costeiros do sul. "[A tempestade Alberto] Manteve a sua força e velocidade de vento durante a noite, e parece que irá atingir a Cidade do Panamá [na Flórida]", afirmou à Reuters David Roth, do Serviço Nacional de Meteorologia. "Irá chegar a meio ou no fim da tarde. Os ventos têm velocidade máxima de 105 quilómetros por hora, uma diferença de 16 quilómetros de um furacão. É definitivamente uma tempestade perigosa."Centenas de habitantes da Flórida abandonaram as suas casas. Alberto é a primeira tempestade atlântica de 2018 a ser nomeada e surge dias antes da abertura da temporada dos furacões, a 1 de Junho. Deverão cair 30 centímetros de chuva entre os estados do Mississipi e o oeste da Geórgia, e foram emitidos avisos para a altura da água, que pode subir entre 60 e 120 centímetros em áreas baixas.Amanhã e na quarta-feira, Alberto atingirá a zona do vale do Tennessee.O governador da Flórida, Rick Scott, destacou 5.500 guardas que actuarão caso sejam necessários. "Se forem ordenadas evacuações na sua comunidade, não as ignore", pediu no Twitter.