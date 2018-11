O estudante de doutoramento britânico condenado na semana passada a prisão perpétua nos Emirados Árabes Unidos, por espionagem e por, segundo as autoridades do país, pertencer ao M16, o serviço de inteligência do Reino Unido, recebeu um perdão presidencial de Khalifa bin Zayed al Nahyan. Hedges, de 31 anos, será libertado assim que as autoridades de Abu Dhabi concluírem os procedimentos burocráticos.

A notícia foi divulgada esta segunda-feira numa conferência de imprensa no país árabe, que não teve direito a perguntas. Apesar de o líder do país ter concedido o perdão ao estudante, foi reforçado durante a mesma as suspeitas do Emirado de que Hedges é um agente do MI6. Para apresentarem provas da teoria, as autoridades mostraram um vídeo sem contexto onde o britânico confessa, segundo o The Guardian, ter estado no país a descobrir segredos militares, como a compra de armas pelo governo dos Emirados, aparece a discutir como o MI6 opera no país e refere que detém o título de "capitão" nos serviços de inteligência, uma posição que não existe no MI6.

Durante a conferência, o porta-voz do governo tentou "limpar" a reputação do país depois das repercussões diplomáticas que o caso teve. Começou por refutar as acusações da esposa de Matthew Hedges que ficou chocada que o julgamento do marido tivesse durado apenas cinco minutos. O porta-voz dos Emirados esclareceu que essa audiência tratou-se de uma mera leitura da sentença e não de um julgamento.





Fantastic news about Matthew Hedges.Although we didn’t agree with charges we are grateful to UAE govt for resolving issue speedily.But also a bittersweet moment as we remember Nazanin &other innocent ppl detained in Iran.Justice won’t be truly done until they too are safely home. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 26 de novembro de 2018