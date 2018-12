Uma estátua de Mahatma Gandhi foi removida do campus da Universidade do Gana, após protestos que argumentavam que o líder da independência indiana considerava os africanos "inferiores". Inaugurada há dois anos, a estátua foi sempre alvo de polémica até ser retirada na passada terça-feira.

Obadele Kambon, líder do departamento de língua, literatura e drama no Institute of African Studies, disse que remover a estátua se tratava de um assunto de "respeito". "Se mostramos que temos respeito por nós mesmos e exaltarmos o carácter de quem não tem nenhum respeito por nós, ao mesmo tempo que nos esquecemos dos nossos heróis, então, temos um problema", explicou em declarações à agência France-Presse.

"Senão mostramos respeito pelos nossos heróis, como pode o mundo respeitar-nos? Remover a estátua é uma vitória a dignidade negra e para o respeito próprio", concluiu.



Múltiplos estudiosos têm sublinhado as provas de que Mahatma Gandhi possuía opiniões bastante negativas em relação às comunidades nativas no Sul de África. Os defensores de Gandhi respondem dizendo que as suas opiniões eram ignorantes e preconceituosas, mas necessitam de ser encaradas como um produto do seu tempo, adicionando que as campanhas por justiça social por si organizadas ecoam por todo o mundo e plantaram as sementes de movimentos similares em África.