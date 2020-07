Estátua de esclavagista substituída por estátua de mulher negra

A estátua do comerciante de escravos Edward Colston, em Bristol, no Reino Unido, foi substituída por uma obra que representa os manifestantes que lutam pelos direitos dos negros. Onde antes estava a representação de um esclavagista surge agora a figura de uma manifestante do movimento Black Lives Matter.





A mulher que é representada é Jein Reid, levantando o punho em sinal de protesto. A imagem foi moldada a partir de uma fotografia desta mulher presente no momento em que a estátua de Colston foi derrubada o mês passada. A escultura é da autoria de Marc Quinn e foi montada durante a manhã desta quarta-feira por uma equipa de cerca de 10 pessoas. A operação de montagem foi tão rápida que, 15 minutos depois de chegarem ao local, a equipa responsável por erigir a dita estátua já tinha ido embora.

Reid confessou que estava a trabalhar com Quinn há várias semanas. Depois da estátua ter sido deitada ao chão, Reid colocou-se frente à plataforma onde esta estava e levantou o punho.



As autoridades foram apanhadas de surpresa e dizem não saber ainda o que fazer.



A estátua de Edward Colston (1636-1721), um benfeitor da cidade que obteve a sua riqueza com o comércio e a exploração de escravos, já tinha sido objeto de controvérsia anteriormente, tendo um cidadão já pedido a sua remoção. A estátua acabou por ser derrubada por manifestantes a 7 de junho deste ano.





Chega de símbolos racistas!



Manifestantes do #BlackLivesMattters derrubam a estátua de Edward Colston, um inglês britânico, comerciante de escravos do século XVII e membro do Parlamento. pic.twitter.com/X9mY8Ks95f — Atailon (@atailon) June 7, 2020





Em diversas cidades do Reino Unido, milhares de pessoas manifestaram-se hoje pela repulsa do assassinato do afro-americano George Lloyd por parte de um polícia, em 25 de maio nos Estados Unidos.



Em Londres, Glasgow, Birmingham e Manchester, apesar do uso de luvas e máscaras, muitos não respeitaram os pedidos do Governo e da polícia, que alertaram para o perigo da concentração de grupos com mais de seis pessoas, como medida de combate à propagação do novo coronavírus.



De Budapeste a Madrid, passando por Roma, dezenas de milhares de pessoas fizeram ouvir as suas vozes na vaga de protesto que teve como ignição a morte de um cidadão negro asfixiado por um polícia branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. Em Portugal também se registaram manifestações.