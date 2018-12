O paradeiro de He Jiankui, o geneticista chinês que afirmou ter criado os primeiros bebés geneticamente modificados, é actualmente desconhecido, segundo o South China Morning Post. Ainda não há confirmação oficial de que o cientista está desaparecido.

O antigo responsável pela comunicação do investigador negou que este tenha sido detido pelas autoridades chinesas. Outra porta-voz da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, onde Jiankui trabalhava, declarou, sobre os rumores de que estaria em prisão domiciliária, que tal seria improvável. "De momento, nenhuma informação é precisa, com excepção da prestada pelos canais oficiais", referiu a chinesa, recusando a elaborar a sua resposta.

O cientista foi visto pela última vez na Cimeira Internacional sobre Edição Genética Humana em Hong Kong, na qual falou sobre as experiências que realizou com os bebés geneticamente modificados à Associated Press. Nessas declarações, Jiankui explicou mais pormenorizadamente como as alterações genéticas foram feitas e anunciou ainda que havia uma terceira mulher grávida de um bebé geneticamente modificado, embora esta gravidez fosse muito recente.

Era suposto He Jiankui ter discursado na passada quinta-feira na cimeira, mas nunca compareceu no compromisso, não sendo visto desde então. O site do laboratório onde se podia consultar as experiências desenvolvidas pelo geneticista e os seus detalhes científicos também estão bloqueados desde o final da semana passada.





Este possível desaparecimento do cientista coincide com a altura em que a Comissão de Saúde Nacional da China abriu uma investigação às suas experiências científicas que, de acordo com este, incidiram na modificação dos genes de dois embriões de forma a torná-los imunes ao vírus da imunodeficiência adquirida, responsável pela SIDA. Alegadamente, graças a uma inovação de edição genética criada pelo cientista – o CRISPR-Cas9 – duas bebés geneticamente modificadas nasceram: uma delas, afirmou o cientista, era imune ao vírus.

Contudo, o seu feito não foi bem recebido pela comissão científica do país, que o tem apelidado de "Frankenstein chinês". O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia da China considerou as experiências de Jiankui "extremamente abomináveis".

He Jiankui foi também proibido de concorrer no 15.º Prémio de Ciência e Tecnologia da China para Jovens Cientistas. "O projecto é desprezível e prejudicou a imagem da comunidade científica e tecnológica da China", afirmou Huai Jinpeng, chefe do partido da Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia e organizador do evento.