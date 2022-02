Paulo Silva, emigrante português na Alemanha, fez 1.300 km até Medyka, na Polónia, para ir buscar os sogros que tentam escapar da guerra na Ucrânia. Está há 30 horas à espera e foi aí que a enviada especial da SÁBADO e CMTV, Sandra Felgueiras, o encontrou com o cunhado Yuri.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

"Estão com muita esperança": Paulo Silva foi até à Polónia buscar os sogros que fugiram à guerra da Ucrânia

Paulo Silva é um emigrante português na Alemanha que fez 1.300 km até Medyka, na Polónia, para ir buscar os sogros que fogem da guerra na Ucrânia. Os sogros que, garante, "estão com muita esperança".





A carregar o vídeo ... 'Estão com muita esperança': Paulo Silva foi até à Polónia buscar os sogros que fugiram à guerra da Ucrânia

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Paulo está com o seu cunhado, Yuri, há 30 horas à espera. Foi durante essa espera que falou com a enviada especial dae CMTV à Polónia, Sandra Felgueiras. Contam ainda que ao contrário do que também se vê por ali - ucranianos a passar a fronteira para irem lutar pelo seu país - Yuri não o fará. Tem também nacionalidade portuguesa e indica que não vai combater pela Ucrânia porque tem dois filhos pequenos na Alemanha para criar.À Polónia chegaram desde quinta-feira cerca de 200 mil refugiados vindos da Ucrânia. O país vizinho tem-se organizado para receber os refugiados - sobretudo mulheres, crianças e idosos - numa altura em que a União Europeia anunciou que vai receber sem reservas os refugiados ucranianos.