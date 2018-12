Funcionário da Zomato na Índia foi filmado a comer parte da comida de um cliente antes da entrega. Empresa emitiu um comunicado onde garante ter despedido o homem.

Um funcionário da Zomato na Índia foi filmado a comer parte da comida de um cliente antes da entrega. No vídeo, o homem aparece a tirar duas embalagens que depois volta a colocar no saco antes de o selar.

Na sequência da partilha do vídeo, visto milhares de vezes, a Zomato anunciou ter despedido o funcionário, declarando não tolerar este tipo de comportamentos.











"Na noite passada, deparámo-nos com um vídeo de um estafeta com uma t-shirt da Zomato, a levar um saco da Zomato, a comer comida de caixas de uma encomenda e a devolvê-las após as selar", começou por escrever a empresa em comunicado. "Queremos que os nossos clientes, restaurantes e parceiros saibam que levamos este tipo de denúncias extremamente a sério".

A Zomato informa ainda que vai arranjar uma forma mais segura de embalar a comida, de forma a que estas situações não se repitam.

Nas redes sociais, várias pessoas se manifestaram, criticando as condições de trabalho que estes estafetas têm no país.