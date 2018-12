Socialistas, comunistas e europeístas anunciaram que vão apresentar uma moção de censura contra o governo francês. Os partidos criticam a forma como Macron tem gerido a crise dos "coletes amarelos".

Em conferência de imprensa conjunta, citada pelo Le Fígaro, os comunistas do CRCE, os socialistas do SOC e os europeístas do RDSE anunciaram que vão apresentar em plenário, na próxima segunda-feira, uma moção de censura contra o governo francês em critica à forma como Macron tem gerido a crise dos "coletes amarelos". "Esta moção serve para demonstrar que há outras soluções possíveis", explicou o secretário-geral do Partido Socialista, Olivier Faure.



As criticas ao governo francês têm crescido desde os violentos protestos dos "coletes amarelos", que exigem a suspensão de um novo imposto sobre os combustíveis. Já morreram quatro pessoas e outras dezenas ficaram feridas, desde que começou no dia 17 de Novembro.



Das três jornadas nacionais que os "coletes amarelos" já realizaram, a de sábado, 1 de dezembro, foi a mais grave. Em Paris, foi como se um rasto de violência tivesse varrido a cidade - carros incendiados, montras de lojas e de bancos partidas, edifícios vandalizados. Nem o Arco do Triunfo, símbolo nacional, escapou à fúria dos manifestantes que grafitaram os pilares que sustenta o monumento e destruíram o espaço museológico.



Face à escalada de violência, Macron recuou e decidiu suspender o aumento dos combustíveis que estava previsto para Janeiro.