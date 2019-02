ÚLTIMA HORA: Detenido en Madrid un joven de 26 años por presuntamente descuartizar a su madre.





Los agentes han hallado parte de los restos mortales en táperes.La víctima llevaba un mes desaparecida pic.twitter.com/hd47SJ88WF — Policía Nacional (@policia) February 22, 2019 O suspeito foi detido após um amigo da vítima ter dado conta do seu desaparecimento, segundo avança a Efe.Depois da denúncia, os agentes da Polícia Nacional visitaram a casa da vítima e, ao entrarem, encontraram o corpo da mulher esquartejado.Dentro da mesma habitação estava o filho, que foi imediatamente detido por suspeitas de ser o autor do crime.As autoridades encontraram os restos mortais da mulher guardados em tupperware's. O jovem acabou por admitir que praticava canibalismo e que já tinha comido restos da mãe juntamente com o seu cão.