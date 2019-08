He indicado que se habilite el puerto de Algeciras para recibir al #OpenArms. España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la #UE. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2019

O governo espanhol afirmou que os migrantes a bordo do navio Open Arms podem desembarcar no porto de Algeciras, no sul de Espanha.Contudo, fonte oficial do Open Arms negou essa oferta, devido à situação de emergência a bordo. "Não aceitamos Espanha como porto porque nos encontramos em estado de emergência humanitária severa. Eles precisam de desembarcar já", indicou a porta-voz citada pela Reuters. "É impensável navegar durante seis dias; é o que demora chegarmos a Algeciras."Mais de uma centena de pessoas encontra-se a bordo, ao largo da costa de Itália. O barco espera há mais de duas semanas por um porto onde possa atracar.A maioria dos migrantes são africanos e foram resgatados pelo barco ao largo da costa da Líbia. Queriam desembarcar em Lampedusa.Matteo Salvini, o ministro do Interior italiano, ordenou às autoridades que não deixassem os migrantes desembarcar. Este sábado, só permitiu que 27 menores abandonassem o barco.