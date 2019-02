Pelo menos quatro países da União Europeia reconheceram, esta segunda-feira, Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. O líder da assembleia nacional venezuelana autoproclamou-se líder interino do país após não ter reconhecido legitimidade nas eleições ganhas por Nicolás Maduro a 10 de janeiro.

O primeiro país europeu a demonstrar apoio foi a França, com o seu ministro de Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian a afirmar à rádio France Inter que "Guaidó tem a capacidade e legitimidade para organizar eleições".

Le Drian acrescentou também que a França poderia consultar parceiros europeus quanto à situação na Venezuela e que é "imperativo" que o conflito no país seja resolvido pacificamente e que uma guerra civil seja evitada.

Pouco depois, a Suécia descartou um reconhecimento expresso de Guaidó atendendo ao princípio de que "se reconhecem estados e não personalidades", afirmaram várias fontes diplomáticas à agência Reuters. No entanto, ao canal televisivo sueco SVT, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Margot Wallström, afirmou que a Suécia apoia e considera Guaidó como "legítimo presidente interino".



Por sua vez, o presidente de Espanha, Pedro Sanchéz, reconheceu oficialmente Guaidó como presidente interino da Venezuela e adianta que o governo espanhol "tem trabalhado em coordenação com parceiros europeus" para o reconhecimento do presidente da assembleia nacional como líder legítimo do país.



Também o secretário de Estado de Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt, declarou Guaidó como o presidente interino da Venezuela depois de ter expirado o pedido para o presidente atual do país convocar novas eleições. "Nicolás Maduro não convocou eleições presidenciais dentro do limite de 8 dias que havia prometido", afirmou Hunt no Twitter.



"Por isso, o Reino Unido - assim como parceiros europeus - reconhecem Juan Guaidó como presidente interino constitucional até eleições credíveis possam ser realizadas", acrescentou.



Já este domingo, a Dinamarca havia também reconhecido o presidente da assembleia nacional como presidente interino da Venezuela, numa mensagem do ministro dos Negócios Estrangeiros: "Acabo de falar com Guaidó e expressei-lhe o apoio total da Dinamarca na luta pela democracia do povo venezuelano. Uma boa conversa com um homem incrível e valente. Uma última oportunidade para o regime corrupto de Maduro eleger o caminho da democracia", escreveu no Twitter.



Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, rejeitou o ultimato feito por países europeus e declarou que irá apoiar a iniciativa de diálogo promovida por México e Uruguai para solucionar a crise na Venezuela. "Continuaremos a defender o direito internacional, apoiando iniciativas apresentadas por alguns países da América Latina, como México e Uruguai, que apontam para a criação de condições de diálogo com participação de todas as forças políticas da Venezuela", afirmou Lavrov.