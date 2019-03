Conclusão das autoridades espanholas surge depois de as câmaras de videovigilância terem sido analisadas.

As autoridades espanholas estão a avançar que elementos da CIA estão por detrás do assalto à embaixada da Coreia do Norte em Madrid, Espanha, que aconteceu no dia 22 de fevereiro.



Segundo avança o El País, dois dos dez homens que entraram encapuzados na embaixada pertencem à Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos.



Esta conclusão das autoridades espanholas surge depois de as câmaras de videovigilância terem sido analisadas.



Recorde-se que os assaltantes terão entrado na embaixada roubaram computadores, ameaçaram e amordaçaram vários trabalhadores.