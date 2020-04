Esgotos podem ser nova alternativa para detetar a Covid-19

As águas de esgoto podem ajudar a acompanhar a evolução da Covid-19 e soar o alerta para novas infeções, indicou uma pesquisa recente de investigadores franceses.

Este domingo, a Câmara Municipal de Paris anunciou ter encontrado pequenos vestígios de Covid-19 nas águas residuais da capital francesa. Além desta cidade, também outras como Amesterdão, na Holanda, e Brisbane, na Austrália, mostraram ter elementos do genoma do novo coronavírus nas fezes de pacientes, encontradas nos seus esgotos.

Embora soe alarmante, esta água do rio Sena ou do Canal de l'Ourcq, em França, é não potável e foi recolhida em pontos de limpeza para os camiões do sistema de tratamento de águas da cidade - é a que fornece água a fontes e lagoas de Paris. E, após as notícias, as autoridades da capital francesa indicaram que deixaram de usar esta água para a limpeza de ruas até mais testes serem realizados.

O estudo, publicado na medrxiv e citado pela Science, indica que, após o estudo destas águas por mais de um mês, investigadores, investigadores detetaram uma subida e descida das concentrações do novo coronavírus - que correspondia ao surto na mesma região parisiense.

"Esta visibilidade pode também ajudar-nos a prever uma segunda vaga de um surto", afirma Sébastien Wurtzer, virologista da Eau de Paris e autor principal do estudo, à Science. O estudo, ainda não revisto, revelou "altas concentrações" do material genético do coronavírus vários dias antes de 10 de março, o primeiro dia em que Paris registou múltiplas mortes por Covid-19. As concentrações do vírus nas águas residuais continuaram a aumentar dias depois de uma aceleração de casos confirmados e mortes na capital francesa.

"Temos uma curva muito nítida que antecede a curva com o número de casos clínicos, e, agora com o confinamente, vemos também o achatar dessa curva", aponta Laurent Moulin, também autor do estudo e microbiologista da Eau de Paris, empresa pública responsável pelo abastecimento público de água na capital de França.

Investigadores estimam que, entre sanitas e esgotos a sistemas de tratamento, estas amostras de água com Covid-19 podem demorar entre dia e meia a três dias a aparecer. E os autores do estudo defendem que, como o stock de testes está a terminar, a análise de esgotos dão uma "alternativa barata" e cheia de informação da carga viral numa comunidade.