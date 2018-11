Em causa estará uma comunidade da Carolina do Norte que, por motivos religiosos, não permite que as crianças sejam vacinadas.

Uma escola da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, enfrenta um surto de varicela. Em causa estará uma comunidade anti vacinas que por motivos religiosos não permite que as crianças sejam vacinadas, revela a BBC Brasil.

Na sexta-feira, 16 de Novembro, 36 alunos da Asheville Waldorf School foram diagnosticados com varicela. "Este é o maior surto de varicela que as autoridades de saúde têm conhecimento desde que a vacina está disponível", disse à BBC um porta-voz do Departamento de Saúde da Carolina do Norte.

Dos 152 alunos da escola, 110 não foram vacinados contra o vírus que provoca varicela. Durante o ano lectivo 2017/18, quase 70% das crianças matriculadas no pré-escolar tinha dispensa de vacinação por motivos religiosos.

"Descobrimos que os pais são altamente motivados a escolher exactamente o que querem para os seus filhos. Nós, como escola, não discriminamos com base no histórico médico ou na condição médica de uma criança", afirmou o porta-voz.

As autoridades de saúde locais estão a acompanhar a situação. "Queremos ser claros: a vacinação é a melhor protecção contra a varicela", ressalvou a directora médica do condado, Jennifer Mullendore, em comunicado. "Quando vemos um grande número de crianças e adultos não imunes, sabemos que uma doença como a varicela se pode espalhar facilmente por toda a comunidade".

A varicela é uma infecção viral que provoca erupções cutâneas, comichão e febre. Em casos grave pode levar a problemas como inflamação do cérebro, pneumonia ou morte. O vírus é transmitido através do contacto, da tosse ou de espirros. No entanto, não é tão contagioso quanto o sarampo.