A Escócia irá tornar-se o primeiro país no mundo a incorporar aulas de direito de lésbicas, homossexuais, bissexuais, transgéneros, transexuais e intersexuais no sistema de ensino. As escolas públicas irão ensinar aos alunos a história dos movimentos e igualdade de direitos da comunidade LGBTI - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgéneros e Intersexuais – bem como combater a homofobia e a transfobia entre as crianças.

O co-fundador do grupo de trabalho Time for Inclusive Education (TIE) que avançou com a medida, Jordan Daly, afirmou que este é um momento histórico e que o "legado destrutivo" da secção 28 da legislação chegou ao fim. O mesmo, introduzido em 1988, referia que autoridades no Reino Unido não poderiam "promover" a homossexualidade e foi revogado na Escócia em 2001 e no resto da Grã-Bretanha dois anos depois.

"Esta é uma vitória monumental para a nossa campanha e um momento histórico para o nosso país. A implementação de uma educação inclusiva sobre a comunidade LGBTI por todas as escolas públicas é algo inédita no mundo. Em tempos de uma incerteza global, esta medida envia uma clara mensagem para os jovens LGBTI de que são valorizados na Escócia", afirmou Daly, citado pelo The Guardian.