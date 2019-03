O presidente turco exibiu este domingo durante um comício eleitoral na cidade de Izmir excertos do vídeo gravado por Brenton Tarrant, o autor do massacre na Nova Zelândia que matou 50 pessoas na sexta-feira e gravou os momentos em direto para o Facebook, avança a agência Efe.

A escolha surgiu numa ação de campanha para as eleições do próximo dia 31 de março.

Recep Tayyip Erdogan interrompeu o seu discurso para projetar numa tela montada no recinto mais de um minuto do vídeo gravado pelo terrorista australiano. Estas incluíram o momento em que o homicida entrou numa das duas mesquitas atacadas e disparou contra várias pessoas que estavam a rezar no local.

O líder da Turquia foi mais longe: depois de mostrar parte do vídeo, acusou os líderes mundiais de não chamarem a Tarrant o que ele é realmente: um "terrorista cristão". "Todos os líderes mundiais, todas as organizações, começando pelas Nações Unidas, consideram que foi um ataque contra o Islão e contra os muçulmanos, mas não o nomeiam, não dizem: ‘Ele é um terrorista cristão'", criticou Erdogan. "Se eu fosse um muçulmano, eles diriam "terrorismo islâmico", reprovou ainda.

Brenton Tarrant, de anos 28, de extrema-direita, defensor da supremacia branca, anti-muçulmano e anti-imigrante, foi o autor do pior atentado da história da Nova Zelândia.