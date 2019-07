Retirados corpos de alipinistas que morrerarm em avalanche nos Himalaias

As equipas de socorrismo indianas retiraram esta quarta-feira os corpos de sete dos oito alpinistas que morreram em maio numa avalanche no Nanda Devi, um dos picos mais altos dos Himalaias, anunciaram hoje as autoridades locais.

Os alpinistas – quatro britânicos, dois americanos, um indiano e um australiano – estavam desaparecidos há seis semanas nas montanhas do Nanda Devi, o segundo pico mais alto do país localizado no estado de Uttarakhand (norte).