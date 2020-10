Entre Trump e Biden, quem a Europa escolhe?

As eleições presidenciais nos EUA são daqui a apenas duas semanas e as sondagens no país dizem que Joe Biden é o favorito para as ganhar, à frente do presidente norte-americano Donald Trump. Mas o que diz a Europa sobre as eleições mais importantes deste ano?

Em sondagens nacionais realizadas em 11 países europeus, Trump não obtém mais do 31% das intenções de voto europeias, com a média destes países a ditar uma vitória de Biden por 83%, contra 17% do atual presidente dos EUA.

O agregador de dados Europe Elects projeta que pelo menos 48,5% dos eleitores na União Europeia votasse em Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos e pelo menos 10% em Donald Trump.





If Europeans could vote in the US Presidential election



Biden—Trump



83%—17%



93%—7%

88%—12%

87%—13%

83%—17%

83%—17%

81%—19%

78%—22%

76%—24%

74%—26%

69%—31%



82%—18%#Election2020 #Elections2020



Na equação entram ainda 11,5% de eleitores que estão ainda indecisos e outros 30% de eleitorado que não foi consultado e que inclui cidadãos de países como Portugal, Bélgica, Polónia, Roménia, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Bulgária, Luxemburgo, Malta, Estónia, Letónia e República da Irlanda.

Os resultados mais drásticos foram obtidos na Dinamarca, onde uma sondagem da YouGov determina que apenas 7% votaria em Donald Trump e Joe Biden venceria com 93% dos votos. Na Alemanha, a mesma YouGov coloca o ex-vice-presidente de Barack Obama a vencer por 87% para 13% de Donald Trump.

A YouGov coloca ainda Biden a vencer em França, ainda que por uma margem menor: 76% para o democrata, 24% para Trump. E em Espanha: 81% para Biden, 19% para o presidente dos EUA. Em Itália 76% dos eleitores escolheriam Biden para presidente, em detrimento de Trump.

A sondagem europeia que recolheu mais votos para Trump aconteceu na Holanda, onde 31% dos eleitores escolhem Trump sobre Biden, com o candidato do Partido Democrata a recolher 69% dos votos.