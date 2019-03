Polícia de Londres investiga pacotes armadilhados encontrados junto a dois aeroportos e estação de metro

Autoridades já assumiram que estão a tratar os casos como incidentes relacionados e admitem todas as justificações.

A polícia antiterrorismo britânica encontrou esta terçla-feira de manhã três pacotes de explosivos em três sítios diferentes da cidade. Um dos explosivos, no Aeroporto de Heathrow, em Londres, Reino Unido, já foi desativado em segurança e os outros dois estão a ser avaliados - um no City Airport e outro na estação de metro de Waterloo.





Um edifício do Aeroporto da Cidade de Londres foi evacuado, mas os voos permanecem normais. Também a estação de metro de Waterloo continua a funcionar com normalidade, segundo a Sky News. Não há registo de feridos ou danos materiais causados pelo engenhos - envelopes brancos de tamanho A4 com saquetas almofadadas no interior - que, segundo as autoridades, era capazes "de provocar um pequeno incêncidio quando abertos".



As autoridades já assumiram que estão a tratar os casos como incidentes relacionados e admitem todas as justificações para a colocação dos engenhos explosivos, tendo sido aberta uma investigação.



A Polícia Metropolitana de Londres aconselhou os centros de transporte de toda a cidade a estarem vigilantes e a denunciarem pacotes suspeitos, mas por enquanto ainda não deteve quaisquer suspeitos.



