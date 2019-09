O alerta tinha sido dado pela mãe da criança, que estava separada do pai, ao que tudo indica, devido a violência doméstica.

A mulher, lusodescendente de segunda geração, estranhou o ‘ex’ não ter entregado o filho às 19h00 de domingo, como combinado.

Deu o alerta à polícia, que horas depois encontrou o carro do homem, abandonado, na barragem. Os bombeiros descobriram o corpo do menino já na madrugada de domingo para segunda-feira. No local esteve na passada terça-feira um altar, com velas e um peluche.

A secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas afirma ao

que "a ocorrência relativa ao falecimento de um menino, filho de cidadãos portugueses, residentes na Suíça, está a ser acompanhada pelo Consulado Geral de Portugal em Genebra".

O cônsul Bruno Paes Moreira "contactou a mãe e apresentou condolências".

