Julen Jiménez, o bebé de dois anos que desde domingo está preso num poço em Málaga, foi encontrado esta quarta-feira a 73 metros de profundidade, avançou o El Español. Porém, outro jornal, o El Periódico, indica que a Delegação do Governo desmente as informações avançadas pela primeira fonte.



As operações de busca por Julen continuam. O menino de dois anos caiu no poço cerca das 14 horas deste domingo, enquanto estava com os pais em Totalán.