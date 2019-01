Foi esta quarta-feira encontrado cabelo do bebé de dois anos espanhol que estará desde domingo preso num poço com 110 metros de profundidade em Málaga."Foi encontrado um pouco de cabelo no túnel e as provas realizadas pela Guardia Civil revelam que é da criança. Dá-nos uma certa certeza de que o menino está ali, no poço", disse Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado do governo de Andaluzia, ao Cadena SER.

O primeiro sinal de Julen foi encontrado na manhã de segunda-feira, quando uma câmara filmou, a 78 metros de profundidade, uma bolsa com brinquedos que o bebé levava consigo. No entanto, não foram até agora encontrados sinais de vida da criança.

O poço, com cerca de 25 centímetros de largura, não permite a passagem de um adulto. Inclusive, a tentativa poderia provocar deslizamentos de terra que soterrassem o bebé.



Na terça-feira, várias equipas de resgate estavam escavaram um túnel lateral para tentar resgatar uma criança. O túnel deverá ajudar as equipas de resgate, que não conseguiram extrair terra do poço com máquinas de sucção pesada durante a madrugada de terça-feira.