Foram encontradas com vida as 12 crianças e o treinador desaparecidos há nove dias na Tailândia. A notícia esta a ser avançada pela BBC, que revela ainda estarem todos "bem".Citado por vários órgãos de comunicação internacionais, o governador regional Narongsak Ossottanakorn explicou que as operações ainda não terminaram e que vai ser preciso retirar as 13 pessoas da gruta em segurança.O grupo perdeu-se no complexo de grutas de Tham Luang, na Tailândia. O treinador de futebol, Ekkapol Chantawong, tem 25 anos e o grupo de crianças tem idades entre os onze e os dezasseis anos.Além das equipas tailandesas, foram deslocados para o local peritos da Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Israel, China e Japão.Os familiares dos jovens desaparecidos criaram um acampamento à porta da gruta. Dormiram, estes dias, em cadeiras de plástico e vêem-se alguns berços no local. Monges budistas deslocaram-se para a zona para ajudar as famílias a rezar.Nas redes sociais, foram colocados cartoons que retratam o possível resgate. Alguns tinham legendas como "mantenham-se fortes" e "estamos a chegar", dirigidas às crianças.