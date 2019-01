Epidemia de sono custa cerca de 138 milhões de dólares por ano à economia do Japão.

As chefias de várias startups japonesas sabem que muitos dos seus funcionários não estão a dormir o suficiente à noite, e decidiram agir. Vão ser tomadas medidas contra a já chamada "epidemia de sono", que custa cerca de 138 milhões de dólares por ano à economia do Japão - e os trabalhadores poderão fazer uma bela sesta no local de trabalho.



De acordo com o jornal britânico The Guardian, começaram a aparecer casos como o da Nextbeat, uma empresa de serviços informáticos, que criou "dormitórios estratégicos". Um é para homens e outro para mulheres e ficam na sede de Tóquio. Os quartos, com aromas, possuem dispositivos que bloqueiam o ruído de fundo. Assim, os trabalhadores podem deitar-se nos sofás e dormir. Telemóveis, tablets e computadores são proibidos.

"As sestas podem aumentar a eficiência de um trabalhador da mesma maneira de uma boa dieta e exercício", defende Emiko Sumikawa, empregada da Nextbeat, à agência noticiosa Kyodo. A Nextbeat também pede aos seus funcionários que saiam do trabalho até às 21 horas e que não abusem das horas extraordinárias. O excesso de horas de trabalho tem sido apontado como uma causa de karoshi, definida como a morte causada por abuso de trabalho.



Outra empresa decidiu "pagar", através de pontos, aos funcionários que durmam horas suficientes. A Crazy, uma empresa de planeamento de casamentos, dá pontos aos trabalhadores que dormirem pelo menos seis horas por noite. Estes podem ser trocados por comida no refeitório da empresa. Para monitorizar o sono, é empregue uma aplicação.

Uma pesquisa realizada em 28 países concluiu que os homens e mulheres do Japão dormem, em média, apenas 6 horas e 35 minutos por noite, cerca de 45 minutos a menos do que a média internacional - tornando-os a população mais privada de sono de todas as analisadas. As mulheres finlandesas, em contraste, dormem quase uma hora a mais: uma média de 7,45 horas. Estónios, canadianos, belgas, austríacos, assim como os holandeses e franceses, dormem uma noite razoavelmente decente, de acordo com a pesquisa.

Outro estudo, da fabricante de produtos de saúde Fuji Ryoki, descobriu que 92,6% dos japoneses com mais de 20 anos disseram que não dormiam o suficiente.

Nas empresas em que ainda não há incentivos ao sono, os trabalhadores cansados são aconselhados a descansar a cabeça em cima da secretária por alguns minutos. As empresas geralmente toleram o chamado inemuri ou "dormir enquanto estão presentes", como uma demonstração do compromisso dos seus funcionários, e não como um sinal de indolência.